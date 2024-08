Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.08.24

Eschwege (ots)

Pkw rollt zurück

Auf dem Parkplatzgelände des Wildparks in Germerode parkte gestern Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, eine 72-Jährige aus Waldkappel ihren Pkw ein. Nach Verlassen des Autos rollte dieses zurück, worauf die Fahrerin noch versuchte, das Auto mit den Händen zu stoppen. Dieses misslang jedoch, so dass das Fahrzeug gegen einen Fahnenmasten rollte. Dabei wurde die 72-Jährige noch an den Füßen verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 09:26 Uhr befuhr gestern Morgen ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried die B 249 zwischen Schwebda und Frieda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 17:48 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 57-Jähriger aus Friedland mit einem Motorrad die L 3238 von Uengsterode in Richtung Trubenhausen. Im Einmündungsbereich zur B 451 musste der Kradfahrer verkehrsbedingt anhalten, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Eine nachfolgende 23-Jährige aus Hessisch Lichtenau bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das Motorrad auf. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Im Einsatz war auch die Feuerwehr aus Uengsterode.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 22:00 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 32-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Fürstenhagener Straße von Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Fürstenhagen. Dabei kam er mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein Brückengeländer und prallte schlussendlich mit dem Auto in einem Bachlauf gegen einen Baum. Da der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Untersuchung des 32-Jährigen durch den Rettungsdienst war aufgrund des Verhaltes des Verunfallten nicht möglich. Weiterhin wurde die Feuerwehr angefordert; eine Umweltgefährdung konnte ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Mülltonne angezündet

Im Philosophenweg in Witzenhausen wurde am gestrigen Abend der Brand einer Mülltonne gemeldet. Gegen 21:00 Uhr wurde festgestellt, dass eine von drei Mülltonnen augenscheinlich mutwillig in Brand gesetzt wurde. Zuvor wurde durch Unbekannte das Grundstückstor unberechtigt geöffnet, um dann eine der in der Einfahrt abgestellten Tonnen in Brand zu setzen. Die örtliche Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz; ein Gebäudeschaden entstand nicht. Sachschaden: ca. 200 EUR.

