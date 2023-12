Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Spaziergänger durch Schneebruch verletzt, Verkehrsunfälle/teilweise witterungsbedingt, Körperverletzungen/Rettungsdienst angegangen, Diebstahl

Reutlingen (ots)

Einbruch in Metzgereifiliale (Zeugenauruf)

Bislang unbekannte Täter haben in eine Metzgereifiliale am Albtorplatz eingebrochen. Sie hebelten am Sonntagmorgen in der Zeit von 04.00 Uhr bis 08.45 Uhr die Hintertüre zur Metzgerküche auf. Innerhalb des Geschäftes brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten verschiedene Schränke. Schlussendlich entwendeten die Täter einen Tresor mit einer bislang unbekannten Geldmenge. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit auf demselben Weg wie sie diese betreten hatten. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Lenningen (ES) Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit vom 30.11.2023 bis zum 02.12.2023 ist in ein Wohnhaus in der Breitensteinstraße in Unterlenningen eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten nach ersten Feststellungen einen Geldbeutel und eine Schmuckschatulle. Die Höhe des Diebesguts konnte bislang noch nicht beziffert werden. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren.

Nürtingen (ES): Spaziergänger von abgebrochenem Ast erfasst

Der Schneefall in den vergangenen Tagen hat weitere Verletzungsopfer gefordert, als am Samstagmittag ein Paar mit Hund im Tiefenbachtal spazieren war. Gegen 12.35 Uhr befanden sich beide Personen auf einem Feldweg im Bereich der Tiefenbachstraße, als ein großer Ast auf Grund der Schneelast brach und den 50-jährigen Mann unter sich begrub. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Mann musste ebenso wie seine 49-jährige Begleiterin, die von dem Ast gestreift und leicht verletzt wurde, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der ebenfalls leicht verletzte Hund wurde von Angehörigen in Obhut genommen.

Neuffen (ES): Spritztour endet mit Unfall an Hauswand

Eine folgenreiche Autofahrt haben mehrere Jugendliche am Sonntagmorgen unternommen. Gegen 5 Uhr befuhr der 15-jährige Fahrer eines 2er BMW den Kreisverkehr am Lindenplatz bei winterglatter Fahrbahn. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle und prallte gegen eine Hauswand. Nachdem alle Personen zunächst von der Unfallstelle flüchteten, konnte der 15-Jährige nahe der Unfallstelle durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Dieser und eine weitere festgestellte, 16-jährige Mitfahrerin blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Eine Fahndung nach den weiteren Mitfahrern mit mehreren eingesetzten Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Der BMW, an welchem ein Sachschaden von circa 15.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Rettungsdienst angegangen

Nach einer Veranstaltung in der Uhlandhalle ist am Samstagabend ein Rettungssanitäter beleidigt und körperlich angegangen worden. Kurz vor Mitternacht war der 37-jährige Geschädigte vor der dortigen Halle mit dem Einräumen des Einsatzfahrzeugs beschäftigt und geriet beim Aktivieren der Beleuchtung versehentlich an das Martinshorn. Daraufhin wurde er aus einer in der Nähe befindlichen etwa zehnköpfigen Menschengruppe heraus beleidigt und im weiteren Verlauf direkt angegriffen. Er stürzte zu Boden und wurde mit Tritten traktiert. Der Rettungssanitäter wurde aufgrund seiner Verletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Personen einer Kontrolle unterzogen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen dauern an.

Dußlingen (TÜ): Auseinandersetzung auf dem Nachhauseweg

Am Sonntagmorgen ist ein 39-Jähriger in der Hechinger Straße in Dußlingen von einem bislang Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Als der 39-Jährige auf dem Nachhauseweg war, soll nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 02.30 Uhr ein noch unbekannter Mann ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Ferner soll mit einem größeren Gegenstand auf den Kopf des 39-Jährigen eingeschlagen worden sein. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Bitz (ZAK): Fahrzeug auf Dach gelandet

Eine schneeglatte Fahrbahn und den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit führten am Samstagmittag, gegen 14.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L 448 zwischen Freudenweiler (Landkreis Sigmaringen) und Bitz. Kurz nach der Kreisgrenze zum Zollernalbkreis prallte der 31-jährige Fahrer eines VW up! gegen die Leitplanke, woraufhin sein Fahrzeug über diese schanzte und in der Folge auf dem Dach im Graben landete. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr ebenfalls zur Unfallstelle aus. Am VW entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro, an der Leitplanke circa 3.000 Euro.

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Diebstahl aus Rohbau

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Einbruch in einen Rohbau in der Ortsmitte von Tailfingen gekommen. Bislang unbekannte Täter bestiegen das am Gebäude angebrachte Baugerüst und gelangten durch eine Fensteröffnung ins Innere des Hauses. Dort entwendeten sie Elektrokabel in bislang noch unbekannter Menge. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Verkehrsunfall mit Linienbus

Am Samstag, gegen 15.50 Uhr, ist es in Balingen an der Kreuzung Wilhelmstraße/Schwanenstraße aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 61-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Schwanenstraße in Richtung Schlossstraße. An der Kreuzung mit der Wilhelmstraße missachtete er die Vorfahrt eines Linienbusses Citaro, welcher die Wilhelmstraße in Richtung Wilhelmplatz befuhr. Die Vorfahrt ist hier durch Verkehrszeichen geregelt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Im Bus befanden sich nur der 58-jährige Busfahrer, jedoch keine Fahrgäste. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell