POL-HAM: Haftbefehle in der Innenstadt vollstreckt

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag, 9. August, 19 Uhr, und Samstag, 10. August, 10 Uhr, in die Büroräume eines Granitsteinhandels an der Viktoriastraße eingebrochen. Sie hebelten gewaltsam eine Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. In den Büros durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht ...

mehr