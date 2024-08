Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Warendorfer Straße: 48-Jährige stürzt mit Pedelec

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 48-jährige Pedelecfahrerin aus Hamm verletzte sich am Sonntag, den 11. August, um 1.10 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Warendorfer Straße schwer. Die Hammerin befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg der Warendorfer Straße in westliche Richtung. Auf einer Brücke kam sie mit ihrem Zweirad zu nahe an das dortige Brückengeländer, woraufhin sich der Lenker in dem Brückengeländer verkeilte und die Frau stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus verbracht. (aj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell