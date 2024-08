POL-HAM: Zeugen bergen verunfallten 84-Jährigen aus Graben

Hamm (ots) - Hintere Autokennzeichen waren in den letzten Tagen die Beute eines Diebes - die Polizei bittet um Hinweise. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 6. August, montierten ein oder mehrere unbekannte Täter das Kennzeichen eines Audis ab, der in einem Garagenhof an der Künnekestraße abgestellt war. In der Folgenacht auf Mittwoch, 7. August, wurden die Kennzeichen eines Ford und VW gestohlen, die an der Herringer Heide parkten sowie drei weitere Kennzeichen von ...

