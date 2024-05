PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kabeldiebe unterewegs +++ Wahlplakat verschmiert +++ Aggressiver Autofahrer geht Spaziergänger an

Limburg (ots)

1. Kabeldiebe unterwegs, Mengerskirchen, Winkels, Stephan-Schmidt-Straße, Mittwoch, 22.05.2024, 14.45 Uhr und Donnerstag, 23.05.2024, 8.10 Uhr

(ro)Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen haben Kabeldiebe im Mengerskirchener Ortsteil Winkels zugeschlagen. Die Unbekannten betraten im benannten Zeitraum unberechtigt ein Tongrubengelände in der Stephan-Schmidt-Straße im und entwendeten mehrere Kabel. Anschließend gelang ihnen unbemerkt mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro die Flucht. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06471) 9386-0 Hinweise entgegen.

2. Wahlplakat verschmiert, Limburg, Grabenstraße, festgestellt Donnerstag, 23.05.2024, 17.30 Uhr

(ro)In Limburg fiel einer Fußstreife der Polizei Limburg am Donnerstagnachmittag ein Wahlplakat auf, welches verfassungsfeindlich verschmiert worden war. Wann sich die Sachbeschädigung ereignete, ist noch unklar. Ein zufällig vorbeikommendes Mitglied der betroffenen Partei wurde in Kenntnis gesetzt und das Plakat wurde entfernt. Das Kommissariat für Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Aggressiver Autofahrer geht Spaziergänger an, Beselich-Obertiefenbach, Kapellenstraße, Donnerstag, 23.05.2024, 21 Uhr

(ro)In Beselich-Obertiefenbach ist am Donnerstagabend ein Spaziergänger von einem Mann aus dem Auto heraus angegriffen und verletzt worden. Der 55-jährige Spaziergänger war mit seinem Hund gegen 21 Uhr in der Kapellenstraße unterwegs, als ihm ein grauer Mercedes mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Das Fahrzeug hielt unvermittelt neben dem Spaziergänger an, der Fahrer stieg aus und schlug mit einem zusammengerollten Stromkabel auf den 55-Jährigen ein. Er ließ erst vom dem 55-Jährigem ab, als dessen Hund laut knurrte und fuhr in Richtung Fliederweg davon. Die Verletzungen des Spaziergängers konnten ambulant in einem Rettungswagen behandelt werden. Weshalb der Spaziergänger geschlagen wurde, ist derzeit auch Gegenstand der Ermittlungen. Die alarmierten Polizeistreifen fahndeten großräumig nach dem Mercedes-Fahrer. Die ersten Ermittlungen führten die Beamten auch zur Wohnanschrift des Aggressors. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten dessen Wohnung. Dort konnten sie den Fahrer zwar nicht antreffen, fanden jedoch ein nicht ordnungsgemäß gelagertes Luftgewehr auf und stellten es sicher. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mercedes-Fahrer wurden eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell