POL-LM: Einbruch in mehrere Kellerräume +++ Pkw beschädigt und Spielgeräteschuppen aufgebrochen +++ Rollerdiebstahl in Limburg +++ Bohraufsatz von Bagger gestohlen

1. Einbruch in mehrere Kellerräume,

Weilburg, Kruppstraße, Freitag, 17.05.2024, 00:00 Uhr bis Dienstag 21.05.2024, 18:15 Uhr

(my)In der Zeit von Freitagmorgen bis zum frühen Dienstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kruppstraße in Weilburg zu einem Einbruch in mehreren Kellerabteile. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen, die jeweils mit einem Riegel und Vorhängeschloss gesichert waren. Die Diebe entwendeten diverses Werkzeug, darunter auch ein Schleifgerät, eine Stichsäge und eine Werkzeugbank. Des Weiteren wurde eine Briefmarken -und Münzsammlung gestohlen. Insgesamt wurden drei Kellertüren beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 2300 Euro beziffert. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegengenommen.

2. Pkw beschädigt und Spielgeräteschuppen aufgebrochen, Villmar, Aumenau, Sonntag, 19.05.2024, 17:30 Uhr bis Dienstag, 21.05.2024, 08:00 Uhr

(he)Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen waren unbekannte Täter in Villmar Aumenau im Bereich der dortigen Grundschule unterwegs und beschädigten einen geparkten Pkw. Weiterhin wurde ein Geräteschuppen aufgebrochen und Bälle entwendet. An dem im Einfahrtsbereich der Grundschule geparkten Fiat wurde ein Außenspiegel beschädigt. Weiterhin wurden die vier Radkappen, zwei Scheibenwischerblätter sowie die Antenne entwendet. Aus dem Spielgeräteschuppen verschwanden fünf Bälle. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06471) 9386-0 um Hinweise.

3. Rollerdiebstahl,

Limburg a.d.Lahn, Am Zehntenstein, Montag, 20.05.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 21.05.2024, 07:00 Uhr (jg) In der Nacht von Dienstag, den 20.05.2024 auf Mittwoch, den 21.05.2024 wurde in Limburg auf offener Straße ein Roller gestohlen. Das schwarze Peugeot-Zweirad stand ordnungsgemäß abgeparkt in der Straße am Zehntenstein, als sich der oder die Täter an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Das Lenkradschloss wurde gewaltsam überwunden und der Roller entwendet. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Die Polizei in Limburg bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Bohraufsatz von Bagger gestohlen,

Elz, Hinter dem Entenpfuhl, Samstag, 18.05.2024, 07:30 Uhr bis Dienstag, 21.05.2024, 07:00 Uhr

(jg) In der Zeit von Samstag, den 18.05.2024 bis Dienstag, den 21.05.2024 verschafften sich Unbekannte in Elz Zugang zu einem Baustellengelände und entwendeten einen Baggeraufsatz. Die bislang unbekannten Täter gelangten über das Eingangstor zu dem Baustellengelände im Bereich "Hinter dem Entenpfuhl" und entwendeten den Bohraufsatz eines Baggers. Dieser wurde in ein Kraftfahrzeug verladen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Bohraufsatz hatte einen Wert von ca. 10.000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 bei der Kriminalpolizei Limburg zu melden.

