PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Schwerer Unfall mit Gefahrgut-Lkw +++

Limburg (ots)

Schwerer Unfall mit Gefahrgut-Lkw,

Brechen, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 22.05.2024, 10.15 Uhr

ro)Gegen 10.15 Uhr kam es am Dienstag auf der Bundesautobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer eines Gefahrgut-Lkw schwer verletzt wurde. Es sind derzeit zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei vor Ort. Die Bundesautobahn 3 ist in diesem Bereich aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Inwiefern ein Austritt von Gefahrgut bereits erfolgt ist, wird derzeit von der Feuerwehr überprüft. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Sattelzug, der Gefahrgut geladen hat, einem weiteren Sattelzug aufgefahren und dann zur Seite gekippt. Der Fahrer des Gefahrgut-Lkw wurde hierbei schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, die Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren. Die Dauer der Einsatz- und Absperrmaßnahmen ist derzeit nicht abschätzbar.

