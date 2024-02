Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Gaststätte

Forst an der Weinstraße (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in dem Zeitraum vom 18.02.2024; 22:00 Uhr bis zum 19.02.2024; 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gasstätte in der Straße ,,Im Stift" in 67147 Forst an der Weinstraße. Diese hebelten eine Nebentür des Gebäudes auf und gelangten so in den Kühlraum der Gaststätte. Von dort wurden diverse Lebensmittel und Getränke entwendet. Die endgültige Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern oder zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

