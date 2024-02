Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fluchtversuch mit Kleinkraftrad gescheitert

Haßloch (ots)

Am 18.02.2024 gegen 11:25 Uhr sollte ein Kleinkraftrad in der Straße ,,Am Schachtelgraben" in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht führte durch mehrere Straßen und Parkplätze in Haßloch. Schlussendlich fuhr der Kleinkraftradfahrer auf einen unbefestigten landwirtschaftlichen Weg, sodass dieser die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verlor und zu Fall kam. Im Anschluss flüchtet der 20-Jährige in ein angrenzendes Waldstück, wo dieser letztendlich gestellt werden konnte. Ursächlich für die Flucht war eine fehlende gültige Fahrerlaubnis führ das Kleinkraftrad, sowie der Einfluss von Betäubungsmitteln. Das geführte Kleinkraftrad wurde zwecks der Überprüfung der Höchstgeschwindigkeit sichergestellt. Dem 20 Jahre alten Haßlocher wurde in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich der 20-Jährige in mehreren Strafverfahren, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

