POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall - Fußgängerin von PKW erfasst

Buchholz (WW), Ot. Kölsch-Büllesbach (ots)

Am späten Montagnachmittag ereignete sich in der Hennefer Straße in Buchholz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin im hohen Alter von einem PKW erfasst wurde. Der PKW Fahrer im mittleren Erwachsenenalter befuhr die Hennefer Straße aus Richtung Uckerath kommend in Richtung Seifen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug nach links über die Gegenfahrspur auf den, aus seiner Fahrtrichtung, linksseitigen Gehweg geschleudert. Hier ist die Fußgängerin von der rechten Fahrzeugfront des PKW erfasst worden. Die schwerverletzte (vermutlich nicht lebensbedrohlich verletzte) Fußgängerin wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem PKW-Fahrer Alkoholeinfluss fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unter 0,8 Promille. Dem Beschuldigten sind daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden. Für die Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz hinzugezogen.

