Neuwied (ots) - Vermutlich in der Nacht vom 15.03.24 auf den 16.03.24 wurden an bislang sieben PKW, welche allesamt auf dem Parkplatz unter der Rheinbrücke geparkt waren, die hinteren amtlichen Kennzeichenschilder entwendet. Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuwied in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: ...

mehr