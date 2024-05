POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Iserlohn (ots) - Unbekannte versuchten am Dienstag, zwischen 07:45 und 08:30 Uhr, in einen an der Hansaalee parkenden BMW einzubrechen. Dazu zogen sie das Schloss der Fahrertür. Mit ihrem Vorhaben scheiterten die Täter allerdings. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

