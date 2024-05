POL-MK: Versuchter Einbruch in BMW

Altena (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (20 - 05:15 Uhr) in eine Kletterhalle an der Rosmarter Allee eingebrochen. Sie hebelten eine Außentür auf und drangen in Büroräume ein, aus denen sie Bargeld entwendeten. Die Kripo kam zur Spurensicherung, Hinweise nimmt die Polizei in Altena entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

