POL-LM: Mit Messer und Stein bewaffnet +++ Zigarettenreste lösen Brand in Wohneinrichtung aus +++ Gefährliches Überholmanöver auf der B8 - Zeugen gesucht!

1. Mit Messer und Stein bewaffnet,

Elz, Vor den Eichen, Mittwoch, 22.05.2024, 13 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag kam es in Elz zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 27-Jähriger von einem Gleichaltrigen mit einem Stein verletzt wurde.

Gegen 13 Uhr wurde die Polizei von dem Geschädigten verständigt. Polizeikräfte und ein Rettungswagen wurden daraufhin nach Elz in die Straße "Vor den Eichen" entsandt. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Personen, währenddessen man aus ungeklärter Ursache in Streit geriet. Infolgedessen versuchte der Aggressor ein Messer gegen den Geschädigten einzusetzen. Als dies misslang, schlug der Angreifer mit einem Stein gegen den Kopf des 27-Jährigen und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte im Nachgang von Polizeikräften festgenommen und zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle verbracht werden. Der Verletzte wurde von Rettungssanitätern versorgt. Die genauen Hintergründe der Tat bedürfen der weiteren Ermittlungen, die von der Polizeistation Limburg geführt werden.

2. Zigarettenreste lösen Brand in Wohneinrichtung aus, Weilmünster, Stettiner Straße, Mittwoch, 27.03.2024, 10:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen kam es in einer Wohneinrichtung in Weilmünster zu einem Brand in einem der Zimmer, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 10:30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu der Einrichtung gerufen, da aus einem der Zimmer im Erdgeschoss Rauch drang. Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits ein Betreuer den anwesenden Bewohner aus dem Zimmer geholt und versucht den kleineren Brand zu löschen. Die vollständige Löschung erfolgte dann durch die Feuerwehr. Zwischenzeitlich wurden alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten Zigarettenreste in einem Mülleimer in Brand. Infolge von eingeatmetem Rauch kamen der Betreuer sowie der Bewohner zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Es liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat vor.

3. Gefährliches Überholmanöver auf der B8 - Zeugen gesucht! Bad Camberg-Erbach, Bundesstraße 8, Mittwoch, 22.05.2024, 8.15 Uhr

(ro)Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 8 zwischen Bad Camberg-Erbach und Oberselters zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem ein Fahrzeug gefährdet wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 8.15 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem roten Citroen C1 die Bundesstraße 8 aus Richtung Erbach nach Oberselters. Auf ihrem Fahrstreifen sei ihr plötzlich ein silbergrauer Mercedes Kombi entgegengekommen, der einen Lkw überholt hatte. Anstatt jedoch nach dem Überholvorgang wieder auf seine Fahrspur einzuscheren, sei der Mercedes auf der Gegenspur verblieben. Die 57-Jährige habe einen Zusammenstoß nur verhindern können, indem sie nach links auf die Gegenspur auswich. So seien beide Fahrzeuge jeweils auf der Gegenspur aneinander vorbeigefahren. Die Citroen-Fahrerin lenkte im Anschluss wieder auf ihre Fahrspur, da ihr ein weiterer Lkw entgegenkam. Der Mercedes sei dann auch wieder zurück auf seine Spur gefahren. Eine Beschreibung des Mercedes-Fahrers sowie Angaben zu dem Lkw oder dessen Fahrer konnte die 57-Jährige nicht machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Mercedes oder dem entgegenkommenden Lkw machen oder Hinweise zu dessen Fahrern geben? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Camberg unter der Rufnummer (06341) 905467-0 entgegen.

