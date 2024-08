POL-HAM: Einbruch in Büroräume an der Viktoriastraße

Hamm-Mitte (ots) - Leicht verletzt wurde der Fahrer eines E-Scooters nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 7. August, an der Einmündung Südstraße/Ostring. Der 58-jährige Scooterfahrer aus Hamm war gegen 10.20 Uhr auf dem Radweg der Südstraße in Höhe des Ostrings geradeaus in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein 64-jähriger VW-Fahrer, ebenfalls aus Hamm, wollte von der Südstraße nach rechts in den Ostring ...

