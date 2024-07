Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Häufung von Schockanrufen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Freitag, den 19.07.2024, kam es im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth vermehrt zu sogenannten Schockanrufen zum Nachteil älterer Personen.

Die unbekannten Täter haben sich als Angehörige ausgegeben und gegenüber den Angerufenen behauptet, dass sie in tödliche Verkehrsunfälle verwickelt wären.

Die angerufenen Senioren handelten vorbildlich, beendeten das Telefonat und meldeten sich bei der Polizei.

Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

An dieser Stelle möchte die Polizei noch einmal folgende Hinweise geben:

Beenden Sie bei derartigen Anrufen unverzüglich das Gespräch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie Ihre Angehörigen eigenständig unten den Ihnen bekannten Rufnummern an. Die Polizei wird Sie am Telefon niemals über Wertgegenstände oder Ihr Vermögen befragen und Sie nicht zur Aushändigung von Gegenständen auffordern. Informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizei und zeigen Sie den Vorfall an.

Seien Sie stets wachsam und sensibilisieren Sie insbesondere ältere Personen in Ihrem Umfeld. Weitere Verhaltenshinweise und Tipps zu diesen und anderen Themen können Sie über Webseite www.polizei-beratung.de aufrufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell