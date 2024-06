Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsstreit eskaliert: Handgreiflichkeiten zwischen Autofahrer und Postzusteller.

Alzey (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Pfalzgrafenstraße in Alzey zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Postzusteller. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr, als der Fahrer des Pkw an einem am Straßenrand haltenden Postauto vorbeifahren wollte. Genau in diesem Moment wollte der Postbote wieder in den fließenden Verkehr einfahren, worüber es dann zum Streit kam. Der Pkw-Fahrer hielt daraufhin vor dem Postfahrzeug, stieg aus und schlug den Postzusteller durch die geöffnete Seitenscheibe. Hierdurch erschrak dieser, rutschte von der Bremse und fuhr gegen das Fahrzeug seines Kontrahenten. Anschließend verlies auch der Postzusteller sein Fahrzeug und beide Beteiligte gingen nun auf der Straße aufeinander los. Sie wurden schließlich durch herbeieilende Zeugen voneinander getrennt. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Außerdem entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die herbeigerufene Polizei nahm die Personalien der Beteiligten und Zeugen auf und leitete Ermittlungsverfahren gegen beide Beteiligte ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell