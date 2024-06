Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Alzey (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde eine 34 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus dem Kreis Bergstraße in der Schafhäuser Straße in Alzey einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beamte der Polizeiinspektion Alzey hatten hier eine Kontrollstelle eingerichtet und zogen die Frau gegen 02:00 Uhr aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle ergaben sich dann Hinweise darauf, dass die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Die Fahrerin räumte im weiteren Verlauf dann auch noch den Konsum von Amphetamin und Cannabis ein. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

