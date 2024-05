Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrlässige Trunkenheit im Verkehr - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Wolmirstedt, Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 30. Mai 2024 trafen Beamte der Bundespolizei gegen 12:50 Uhr auf einen jungen Mann am Bahnhof in Wolmirstedt. Bei der sich anschließenden Kontrolle und Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass jener 27-Jährige per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wurde. Im Januar des vergangenen Jahres wurde der aus Afghanistan stammende Mann wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 300 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Einen Teil der auferlegten Strafe beglich der Verurteilte, weitere Zahlungen blieben jedoch aus. Zudem stellte er sich der in der Folge ergangenen Ladung zum Strafantritt nicht. Demnach erließ die oben genannte Staatsanwaltschaft vor einem Monat den Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihm diesen, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Dort kontaktierte er mehrere Bekannte. Glück im Unglück - Einer davon erklärte sich bereit, die restlichen 210 Euro für den Gesuchten zu begleichen. Nach Zahlung des Betrages konnte der 27-Jährige somit die Behördenräume als freier Mann verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell