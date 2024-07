POL-HI: Nach Brand am Clubhaus - Ursache des Feuers ermittelt

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth: Der Geschädigte hat seinen schwarzen VW Golf mit dem Heck zur Gebäudewand in einer Parkbucht des Netto-Marktes in Bad Salzdetfurth um 13:00 Uhr abgestellt. Als er seinen Pkw um 21:15 Uhr wieder aufsucht, stellt er an der Fahrertür einen sichelförmigen Lackschaden fest. Ein Verursacher hat sich ihm gegenüber, oder einer anderen Person nicht zu erkennen gegeben, sodass dieser sich ...

