BPOL-KS: Defibrillator-Einsatz im Bahnhof Gießen rettet 63-jährigem Mann das Leben

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) - Sich vom Bahnsteig aus in die Gleise zu erleichtern, wurde einem 28-jährigen Polen am vergangenen Donnerstag (20. 6.) zum Verhängnis. Bundespolizisten beobachteten den Mann, als er im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe am Bahnsteig 2 in die Gleise urinierte. Um dieses Verhalten mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu ahnden, stellten die Ordnungshüter die Identität des Mannes fest. Hierbei ...

mehr