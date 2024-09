Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte entwenden Jeep in Giesenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. September, einen roten Jeep Grand Cherokee an der Waater Straße gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand stand das Fahrzeug am Mittwoch gegen 23.30 Uhr noch verschlossen auf einem Stellplatz vor einer Garage. Am Donnerstag bemerkte die Besitzerin gegen 4 Uhr, dass der Jeep nicht mehr dort stand.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

