FW-EN: Löschzug Gennebreck feiert Flori-Fete & 125-jähriges Jubiläum

Sprockhövel (ots)

In diesem Sommer gibt es beim Löschzug Gennebreck der Feuerwehr Sprockhövel doppelten Grund zum Feiern: Es findet nicht nur die 27. Flori-Fete statt, sondern das 125-jährige Bestehen der Feuerwehr in Gennebreck wird ebenso gefeiert.

Während einer Feierstunde zum 125-jährigen Jubiläum wird ebenso der Staffelstab der Einheitsführung nach 33 Jahren an die junge Generation übergeben. Seit dem Jahr 1991 ist Reinhard Spennemann Löschzugführer der Einheit. Guten Gewissens wird diese Aufgabe zukünftig durch Max Frenzel wahrgenommen. Der 33-jährige IT-Administrator trat im Jahr 2015 in die Feuerwehr Sprockhövel ein. Der Quereinsteiger wurde durch einen Arbeitskollegen, der bereits in der Feuerwehr aktiv war, zum Mitwirken in diesem Ehrenamt überzeugt. Über die letzten Jahre qualifizierte sich Max Frenzel nicht nur durch das Absolvieren aller erforderlichen Lehrgänge - darunter auch Führungslehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW - sondern auch auf kameradschaftlicher Ebene für die Übernahme der Löschzugführung. "Max ist absolut zuverlässig! Zudem kann das Feuerwehrwesen in Gennebreck aber auch in Sprockhövel von seinen innovativen und zukunftsorientierten Ideen nur profitieren.", beschreibt Reinhard Spennemann seinen Nachfolger. "Er hat die breite Rückendeckung der Mannschaft.", so Spennemann weiter. Daher ist es auch kein Zufall, dass die diesjährige Flori-Fete das Motto "Die Zukunft wird Max(imal) gut" trägt.

Wir bitten die lokale Presse höflichst um Ankündigung der Flori-Fete 2024. Programminhalte können dem Veranstaltungsplakat entnommen werden.

Des Weiteren laden wir Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Presse zur Feierstunde "125 Jahre Löschzug Gennebreck" herzlich ein. Die Feierstunde findet nur mit geladenen Gästen unter anderem aus Politik und Feuerwehrwesen am 28. Juni von 17 bis 19 Uhr am Feuerwehrhaus Gennebreck (Barmer Straße 10) statt. Um eine Anmeldung an pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de wird vorab gebeten. Die öffentliche Veranstaltung "Flori-Fete" beginnt anschließend ab 20:30 Uhr.

