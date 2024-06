POL-DA: Pfungstadt: Nach Tankbetrügereien/Autobahnfahnder nehmen 23-Jährigen fest und stellen Auto sicher

Pfungstadt (ots) - In den frühen Morgenstunden am Samstag (08.06.) kam es in Pfungstadt in der Müller-Guttenbrunn-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine noch unbekannte Fahrerin, bzw. ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleinwagens mit Kasseler Kennzeichen verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über das Auto, streifte beim Vorbeifahren zwei geparkte ...

mehr