POL-DA: Darmstadt: Für "sportlichen" Klang/Löcher in Abgasrohre geflext

Seeheim-Jugenheim (ots) - Am Samstag, den 08.06., kam es gegen 10:15 Uhr an einem Bahnübergang im Einmündungsbereich der Alten Bergstraße / In den Pfifflergärten in Seeheim-Jugenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer 81-jährigen Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin beabsichtigte, die Bahngleise an dem dortigen Bahnübergang zu ...

