Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 16.01.2024 ereignete sich gegen 15:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf einem Verbindungsweg zwischen Bartelshagen I und Rostocker Wulfshagen. Die 55jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Opels befuhr den einspurigen Verbindungsweg aus Bartelshagen I kommend in Richtung Rostocker Wulfshagen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte konnte die Fahrzeugführerin bei einem entgegenkommenden 39jährigen deutschen Fahrzeugführer eines VW nicht rechtzeitig bremsen. In der Folge kam es zur frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Unfallverursacherin leichtverletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten verbracht. Der Fahrzeugführer des VW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die beteiligten PKW waren nicht fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

