Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Gartenanlage in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots)

Am Nachmittag des 14.01.2024 gegen 16:50 Uhr kam es in Stralsund, Stadtteil Knieper Nord, zum Brand eines Schuppens in einer Gartenanlage. Durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund konnte der Brand des Schuppens gelöscht werden. Der Schuppen brannte ab, von einem angrenzenden Schuppen wurde das Dach beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund kommt am 15.01.2024 ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei Stralsund wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Auf Grund des Brandes musste die Landesstraße 213 bis 18:15 Uhr voll gesperrt werden Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

