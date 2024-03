Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Drei Tatverdächtige nach Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Die Polizei hat am Montag, 11.03.2024, drei Männer vorläufig festgenommen, die in Verdacht stehen, mindestens ein Fahrrad aus einer Tiefgarage in Freiburg-Brühl entwendet zu haben.

Ein Zeuge hatte am Abend, gegen 23 Uhr, beobachtet, wie zwei Männer den Innenhof des Anwesens in der Eugen-Martin-Straße betraten. Einer der Männer soll den Innenhof mit einem Fahrrad wieder verlassen haben, eine dritte Person soll die Männer zuvor mit einem Pkw dort abgesetzt haben.

Der Zeuge verständigte die Polizei, welche im Rahmen der Ermittlungen die Tatverdächtigen in Freiburg-Weingarten wenig später feststellte und vorläufig festnahm. Es handelt sich um drei Männer im Alter von 24, 23 und 24 Jahren. Gegen sie wird nun ermittelt.

In der Nähe der Festnahmeörtlichkeit wurde ein zuvor aus dem betroffenen Anwesen entwendetes Fahrrad gefunden und sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden möglicherweise am selben Tattag aus der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses mindestens drei weitere Fahrräder entwendet. Ob die Tatverdächtigen auch in diesem oder anderen Fällen als Täter infrage kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Freiburg-Herdern (Tel. 0761-296070) oder rund um die Uhr vom Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761 882 4221) entgegengenommen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell