POL-MG: Betrug an 82-Jährigem: Dreistelliger Bargeldbetrag entwendet

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 10. September, hat die Polizei Mönchengladbach 16 Anzeigen wegen Diebstählen aus Autos aufgenommen, die sich in der Nacht in den Stadtteilen Eicken, Am Wasserturm und Windberg ereignet hatten. In allen Fällen schlugen die Täter eine Scheibe am Auto ein. Die Autos waren auf folgenden Straßen geparkt: Badenstraße, Am Rosengarten, Bökelstraße, Martinstraße, Thüringer Straße, ...

mehr