POL-MG: Einbrecher klaut Schmuck und Bargeld

Mönchengladbach (ots) - Ein an der Jahnstraße geparkter Jaguar Land Rover war in der Nacht zu Montag, 9. September, das Ziel von Autodieben. Der Eigentümer des Jaguars stellte diesen am Sonntagabend gegen 23.35 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen an der Jahnstraße im tatrelevanten Zeitraum nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 ...

