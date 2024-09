Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stehlen Zigaretten

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt an der Hansastraße stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag, 10. September, Zigaretten.

Soweit bislang bekannt schlugen die Täter zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zu der angegliederten Bäckerei sowie dem Supermarkt. Sie suchten augenscheinlich in beiden Geschäften nach Beute und flüchteten anschließend mit einer noch nicht bekannten Anzahl an Zigarettenpackungen.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell