Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann missachtet Anhaltesignale und gefährdet Polizisten

Parchim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle sollte Donnerstagnachmittag im Schwarzer Weg in Parchim ein PKW angehalten werden, dessen Fahrzeugführer die Anhaltesignale der Polizisten missachtete und mit seinem Fahrzeug flüchtete. Die Beamten nahmen gegen 15:00 Uhr unverzüglich die Verfolgung des Fahrzeuges auf und konnte den 37-jährigen Autofahrer in einem Nachbarort an seiner Wohnanschrift antreffen. Da der Tatverdächtige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen den 37-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet, weil er ohne Anzuhalten auf einen Polizisten zuvor, der sich nur mit Flucht auf den Grünstreifen vor eine Kollision retten konnte. Der Führerschein des Autofahrers wurde ebenfalls sichergestellt.

