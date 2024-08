Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Motorradfahrer nach Kollision mit LKW schwer verletzt

Teldau (ots)

Ein Motorradfahrer kollidierte am Dienstagabend in der Gemeinde Teldau mit einem LKW und verletzte sich dabei schwer. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 20:10 Uhr der 43-jährige Motorradfahrer die L52 zwischen Vorderhagen und der Landesgrenze als er in einer Kurve mit einem entgegenkommenden LKW zusammenstieß und stürzte. Dabei erlitt der 43-Jährige Verletzungen an der Hand sowie Schürfwunden und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von 0,36 Promille fest, weswegen im Anschluss eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst wurde. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache, wobei eine zu hohe Geschwindigkeit des Motorradfahrers als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

