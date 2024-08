POL-LWL: Nach Dieseldiebstahl: Polizei sucht Eigentümer eines Handwagens

Polizeiinspektion Ludwigslust

Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Diesel von einer Baustelle in Sternberg entwendet haben, sucht die Polizei nun den Eigentümer eines Handwagens. Nach bisherigen Informationen haben die Täter in der Zeit von Dienstag, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 06:00 Uhr aus zwei Bagger von einer Baustelle in der Straße Finkenkamp bis zu 200 Liter Diesel entwendet. Dem Spurenaufkommen zufolge wurde der Kraftstoff in Behältnisse abgepumpt und mit einem Handwagen vom Tatort abtransportiert. Der Handwagen wurde nur weniger hundert Meter weiter in der Karl-Marx-Straße von einem Zeugen aufgefunden. Auf diesem befanden sich diverse mit Diesel befüllte Behältnisse, die der geschädigten Firma übergeben werden konnten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht den Eigentümer des auf dem Bild dargestellten Handwagens. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Sternberg (03847-43270).

