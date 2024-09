Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende ist es zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet gekommen.

Zwischen Donnerstag, 5. September, 17 Uhr und Samstag, 7. September, 12 Uhr haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Rohbau an der Venner Straße verschafft. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge.

An der Straße Am Kammerhof in Odenkirchen haben Einbrecher am Samstag, 7. September, zwischen 8 und 16.20 Uhr ein elektronisches Gerät aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gestohlen.

Zwischen Samstag, 7. September, 10 Uhr und Sonntag, 8. September, 19 Uhr haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus an der Hildstraße in Pongs verschafft. Ob und was die Täter entwendeten, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch unklar.

In allen drei Fällen bittet die Polizei Mönchengladbach Zeugen, die etwas Verdächtiges während der angegebenen Tatzeiträume festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell