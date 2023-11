BPOLI-WEIL: Geldstrafe nicht bezahlt, Gesuchter muss in Haft

Freiburg im Breisgau (ots) - Nach einer fünftägigen Flucht konnte die Bundespolizei einen entwichenen Strafgefangenen in Freiburg im Breisgau festnehmen. Der 52-Jährige sitzt wieder in Haft. Bei einem Freigang am vergangenen Freitag, konnte der deutsche Staatsangehöriger aus einer sächsischen Justizvollzugsanstalt entweichen und befand sich seitdem auf der Flucht. Am späten Dienstagabend (31.10.2023) geriet der Mann ...

