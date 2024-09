POL-MG: Verkehrsunfall: 19-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende ist es zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet gekommen. Zwischen Donnerstag, 5. September, 17 Uhr und Samstag, 7. September, 12 Uhr haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Rohbau an der Venner Straße verschafft. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. An der Straße Am Kammerhof in Odenkirchen haben Einbrecher am Samstag, 7. September, zwischen 8 und 16.20 Uhr ein elektronisches Gerät aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ...

mehr