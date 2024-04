POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Unbekannte Personen brachen an einem an der Gladbacher Straße geparkten Lkw den Tank auf und stahlen hieraus eine bislang unbekannte Menge an Dieselkraftstoff. Die Tat ereignete sich zwischen dem 17. April (Mittwoch), 20 Uhr, und dem 18. April (Donnerstag), 07.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

