Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Unfallflucht auf Landstraße - ein Leichtverletzter - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße 151 A von Rotzel kommend in Richtung Oberwihl, als er in einer Rechtskurve im Bereich des Sägehofes einen vor ihm fahrenden weißen Kleintransporter überholt habe. Der Fahrer des Kleintransporters sei während dem Überholvorgang nach links gekommen und um eine Kollision zu vermeiden habe der 20-Jährige ebenfalls nach links ausweichen müssen. Im weiteren Verlauf kam der 20-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und rutschte ins Bankett. Sein Pkw drehte sich um 180 Grad und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Im Pkw lösten alle Airbags aus. Der Fahrer des Kleintransporters habe sich an der Unfallstelle zunächst um den verunfallten 20-Jährigen gekümmert, sei dann aber weitergefahren. Der leicht verletzte 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8963-0 (zu Bürozeiten), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer und dem Kleintransporter geben können. Auf dem weißen Transporter soll sich eine Aufschrift befunden haben. Bei der Aufschrift könnte es sich um das Wort "Heizung" gehandelt haben. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell