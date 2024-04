Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 21.04.2024

Heinsberg (ots)

Übach-Palenberg, Verletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Am Samstag, 20.04.2024 gegen 11.00 Uhr, kam es auf der Roermonder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 47-jährige Frau aus Übach-Palenberg wollte mit ihrem Pkw aus ihrer Einfahrt in die Roermonder Straße fahren und übersah hierbei einen von links kommenden 83-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec fuhr. Der Pedelec Fahrer, der keinen Helm trug, stürzte zu Boden und wurde hierdurch schwer verletzt. Der Verletzte wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern noch an, die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Polizei zur Spurensicherung und Rekonstruktion des Unfallgeschehens sichergestellt.

Heinsberg-Straeten, Diebstähle aus Gärten

Bislang unbekannte Täter suchten im Zeitraum von Freitag, 19.04.2024, 21.00 Uhr bis Samstag, 20.04.2024, 07.30 Uhr mehrere Gärten im Bereich der Waldhufenstraße auf. Durch die Täter wurde an einem Gartenschuppen der Schließkolben herausgebrochen, die Täter entwendeten hier einen Hochdruckreiniger, einen Kompressor und zwei Schweißgeräte. Im Nachbargarten entwendeten die Täter ein Fahrrad und eine Bohrmaschine. An einem weiteren Grundstück wurden mehrere Schuppen gewaltsam geöffnet. Hier wurden ein Teerschneider, zwei Stromaggregate und diverse Werkzeuge entwendet. Des Weiteren wurde hier die Tür eines Wohnmobils aufgebrochen, aus dem augenscheinlich nichts entwendet wurde. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die weitere Bearbeitung.

Wegberg-Dalheim - Scheibe an Pkw eingeschlagen

Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe an einem VW Golf ein, welcher auf dem Sechseichenparkplatz an der Roermonder Bahn parkte. Der Halter hatte sein Fahrzeug am Samstag, 20.04.2024 zwischen 17.15 und 18.50 Uhr dort geparkt. Entwendet wurden Ausweisdokumente und Debit-/Kreditkarten. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

