POL-BN: Terminhinweis: Polizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Ippendorf und Röttgen

Bonn (ots)

Die Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten am kommenden Montag (13.05.2023) zunächst in Röttgen und später auch in Ippendorf zu den Themen Einbruchsschutz und Fahrrad- bzw. Taschendiebstahl sowie zur Kriminalität zum Nachteil von Senioren.

Hierzu steht das Polizei-Mobil in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr auf dem Bernhard-Berzheim-Platz in Ippendorf und von 13 Uhr bis 15 Uhr vor dem EDEKA-Markt auf der Reichsstraße in Röttgen.

