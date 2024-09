Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Geld gefordert und zugeschlagen

Nach einem Vorfall am Montag gegen 12.30 Uhr im Bereich der Friedrichstraße / Karlstraße ermittelt die Polizei gegen einen 35-Jährigen. Er soll einen 37 Jahre alten Mann, der mit einem Begleiter unterwegs war, zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Nachdem sein Gegenüber den Forderung nicht nachkam, soll er zu einem Stein und einem Stock gegriffen und den 37-Jährigen mit dem Ast geschlagen haben. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet eine Anzeige.

Meckenbeuren

Diebstahl aus Garage

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagabend eine Aluminiumleiter sowie Ladekabel für E-Bikes aus einer Garage in der Humpisstraße in Brochenzell gestohlen. Der Dieb überstieg offenbar zunächst einen hohen Gartenzaun und verschaffte sich im Anschluss Zutritt zur Garage. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter bei seinem Vorhaben gestört wurde. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9462-0 entgegen.

Tettnang

Zusammenstoß zweier Autos

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montag gegen 13.15 Uhr an der Einmündung der Temesburger Straße zur Prinz-Eugen-Straße. Eine 69 Jahre alte Renault-Lenkerin fuhr nach links in die Prinz-Eugen-Straße ein und übersah dabei offenbar einen von rechts kommenden 22 Jahre alten BMW-Lenker, der nach links in die Temesburger Straße abbiegen wollte. Bei der Kollision entstand an beiden Autos jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Zeugensuche nach Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag zwischen 10.15 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz der Therme in der Bahnhofstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Autofahrer hatte einen weißen Opel Corsa angefahren und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Lackspuren lassen vermuten, dass der Unfallverursacher mit einem roten Wagen unterwegs gewesen sein dürfte. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Gegen Baum geprallt

Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist am Montag kurz vor 18 Uhr zwischen Tüfingen und Überlingen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der Mann war auf der L 200a in Richtung Überlingen unterwegs, als er in einer Linkskurve bei Regen und mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er durchfuhr zunächst einen Krötenschutzzaun und kollidierte dann mit dem Baum. Weil er offenbar keinen Sicherheitsgurt trug, stieß er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und erlitt leichte Verletzungen. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 20.000 Euro geschätzt wird. Es musste abgeschleppt werden. Am Zaun wird dieser auf rund 2.000 Euro geschätzt. Weil eine Atemalkoholmessung beim 46-Jährigen einen Wert von knapp 0,4 Promille ergab, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein noch an Ort und Stelle. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle, die sich um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte.

Überlingen

Motorradteile gestohlen

Die Auspuffanlagen und diverse Verkleidungsteile haben Unbekannte zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen von zwei Ducati-Motorrädern gestohlen, die auf einem Hänger am Wanderparkplatz Spitalweiher im Bereich der L 200 abgestellt waren. Der Diebstahlsschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Unfall fordert Sachschaden

Beim Ausfahren aus dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Rudolf-Diesel-Straße hat ein 61-Jahre alter Autofahrer einen Pkw übersehen und in der Folge einen Unfall verursacht. Sein Citroen kollidierte mit dem in Richtung Kreisverkehr fahrenden Seat einer 42-Jährigen. Insgesamt entstand rund 20.000 Euro Sachschaden.

Heiligenberg

Messenger-Betrug

Ein 65 Jahre alter Mann ist Ende der vergangenen Woche auf einen Betrug hereingefallen und hat mehrere tausend Euro überwiesen. Er war von einem Unbekannten per "Whatsapp" angeschrieben worden, der sich als sein Sohn ausgab. Dieser schilderte, dass sein Mobiltelefon in die Toilette gefallen sei und er deshalb über eine neue Nummer Kontakt aufnehme. Wegen des defekten Geräts könne er darüber hinaus keine dringend anstehenden Überweisungen tätigen und bat um Aushilfe. Im Glauben, seinem Sohn das Geld kurzfristig vorzustrecken, transferierte der Geschädigte mehrere tausend Euro an verschiedene Konten. Erst am Sonntag, als er Kontakt zu seinem richtigen Sohn hatte, flog der Betrug auf und der 65-Jährige meldete den Vorfall bei seiner Bank und erstattete Anzeige bei der Polizei. Informationen rund um das Thema Messenger-Betrug finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/

