PP Ravensburg: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der L 204 "Verletzte bei Frontalzusammenstoß" und nachträglicher Zeugenaufruf

Deggenhausertal / Bodenseekreis (ots)

Bei den weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall auf der L 204 zwischen Mennwangen und Untersiggingen am Montagmorgen (wir haben berichtet) ergaben sich im Nachgang erhebliche Widersprüche.

Aktuell ist der genaue Unfallhergang noch unklar und stimmt mutmaßlich nicht mit den Schilderungen in der zuvor veröffentlichten Pressemeldung überein.

Der Verkehrsdienst Sigmaringen soll nun Details des Unfalls klären und bittet in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie Personen, die als Ersthelfer an der Unfallstelle waren und die Unfallstelle bereits vor Eintreffen der Polizei verlassen haben, sich unter Tel. 07571/104-640 zu melden.

Unsere vorherige Pressemeldung:

Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Montag gegen 9.30 Uhr hat sich auf der L 204 zwischen Mennwangen und Untersiggingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin war gemeinsam mit einem Kleinkind in Richtung Untersiggingen unterwegs und setzte zum Überholen eines Traktor-Gespanns an. Während des Manövers kam ihr eine 68-jährige Opel-Fahrerin entgegen. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß und der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen das landwirtschaftliche Gespann abgewiesen. Die Unfallverursacherin erlitt den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge schwere Verletzungen, zum Gesundheitszustand des mutmaßlich ebenfalls verletzten Kindes gibt es aktuell noch keine näheren Informationen. Die 68-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Alle Beteiligten wurden nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Kliniken gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Die Landesstraße war bis 13 Uhr voll gesperrt, die Straßenmeisterei kümmerte sich um eine entsprechende Umleitung des Verkehrs.

