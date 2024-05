Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firmen

Altena/ Lüdenscheid/ Menden (ots)

Metalldiebe haben am Wochenende schwere Beute in Firmen in Altena und Lüdenscheid gemacht. Einen weiteren Einbruch gab es in Menden.

Als der Inhaber eines Heizungs- und Sanitärbetriebes am Montag in sein Lager im Märkischen Gewerbepark Rosmart in Altena kam, musste er sehen, dass die meisten seiner Regale leergeräumt waren. Unbekannte Täter hatten ein Loch in die Wand geschnitten. Auf den Aufnahmen seiner Überwachungskamera sind drei männliche Personen zu sehen, die durch Loch in der Wand in das Lager steigen. Durch eine Notausgangstür verlassen sie die Halle, öffnen das Rolltor und fahren mit mehreren Fahrzeugen abwechselnd in die Lagerhalle. So transportieren sie das Werkzeuge, Maschinen, Kupferrohre und Arbeitsmaterial ab. Bis etwa gegen 5 Uhr waren die Männer damit beschäftigt - ohne offenbar aufzufallen. Auf den Aufnahmen sind ein schwarzer Audi als Schräghecklimosine, ein dunkelblauer VW Sharan und ein weißer Kastenwagen - möglicherweise ein Ford - zu sehen. Die Polizei sicherte Spuren.

Lüdenscheid: Kabeltrommel abgerollt und Kabel gestohlen

Heute früh um 8 Uhr wurde die Polizei zur Kalver Straße in Lüdenscheid gerufen. Bei einer Baufirma verschafften sich unbekannte Täter Zugang auf das Firmengelände, indem sie ein Loch in dem Zaun verursachten und dann eine Kabeltrommel vollständig abrollten und die Kabel, sowie einen Kabelring, an sich nahmen. Sonntagabend gegen 22.30 Uhr konnten zwei Männer auf dem Gelände aufgezeichnet werden.

Drei Unbekannte klettern in Firma in Menden

Heute Morgen um kurz nach 7 Uhr wurde die Polizei wegen Eines Einbruches zu einem Handwerksbetrieb am Bessemerweg in Menden gerufen. Drei unbekannte Täter haben Scheiben eingeschlagen und Türen aufgehebelt. Kameras zeigen drei schlanke Männer, die die Tat begangen haben. Vermutlich kletterten sie um 1.40 Uhr über einen Zaun auf das Gelände. Es wird geprüft, ob sie Beute gemacht haben. Die Kriminalpolizei nahm ihre Ermittlungen am Tatort auf.

Hinweise bitte an die Polizei in Altena (02352/9199-0), Lüdenscheid (02351/9099-0) bzw. Menden (02373/9099-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell