Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Trickdiebstahl

Erneut ist in Sigmaringen ein Mann Opfer einer Trickdiebstahl-Masche geworden (wir berichteten bereits jüngst über ähnliche Diebstähle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5860807 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5864175). Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr sei der 37-Jährige an einer Tankstelle in der Mühlbergstraße von einem Unbekannten nach Feuer gefragt und schließlich umarmt worden. Kurze Zeit später habe er festgestellt, dass sein Handy aus der rechten Jackentasche fehlte und offenbar gestohlen wurde. Der Tatverdächtige soll eine dunklere Hautfarbe und einen leichten Bart gehabt haben. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und hatte eine schwarz-weiße Umhängetasche und einen dunklen Rucksack dabei. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Diebstahls und weist darauf hin, bei Fremden, die unvermittelt körperliche Nähe suchen, stets vorsichtig zu sein. Tragen Sie Ihre Wertsachen eng am Körper, idealerweise in Innentaschen.

Meßkirch

Körperverletzung

Nach einer Körperverletzung in einer Gaststätte in der Meßkircher Hauptstraße am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr ermittelt die Polizei. Den Angaben eines 30-Jährigen zufolge habe dieser mit einer Arbeitskollegin getanzt, als er unvermittelt von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen habe. Im weiteren Verlauf sei es zu einem Gedränge gekommen, in welchem der 30-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, nochmals mehrere Schläge abbekommen habe. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen im Kopfbereich und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Der Polizeiposten Meßkirch hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und versucht, die Hintergründe der Auseinandersetzung zu klären.

Bingen

Unter Drogeneinwirkung gefahren

Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen bei einem 24-jährigen Pkw-Lenker am Samstagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt. Neben den körperlichen Auffälligkeiten reagierte ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC, weswegen der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Auswertung der dort entnommenen Blutprobe wird nun über den weiteren Fortgang des Ordnungwidrigkeitenverfahrens entscheiden. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt.

Krauchenwies

Körperverletzung

Einen Faustschlag ins Gesicht bekommen hat eigenen Angaben zufolge ein 36-Jähriger auf einer Geburtstagsfeier am frühen Sonntagmorgen in Göggingen. Gegen 0.30 Uhr sei es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Geschädigten und ihm angeblich nicht bekannten Personen gekommen, woraufhin er schließlich den Schlag kassiert habe. Nachdem er dadurch leicht verletzt wurde, brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und ermittelt zu den Umständen der Tat.

Pfullendorf

Toilettencontainer mutwillig beschädigt

Auf einer Baustelle neben dem Eingang zum Krankenhaus haben Unbekannte am Sonntagnachmittag offenbar mutwillig einen Toilettencontainer beschädigt. In dem Container wurden in einem Waschbecken Papiertücher entzündet, wodurch der gesamte Innenraum verrußte und durch die Hitze das Kunststoffrohr eines Wasseranschlusses schmolz. Dadurch floss zusätzlich noch eine größere Menge Wasser aus. Die Flammen griffen glücklicherweise nicht weiter auf den Container über. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07552/2016-0.

Herbertingen

Zweimal betrunken auf E-Scooter unterwegs

Gleich zwei deutlich Betrunkene, die gemeinsam mit ihren E-Scootern unterwegs waren, hat eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntag um die Mittagszeit in Herbertingen angehalten. Während ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen einen Wert von rund 1,3 Promille ergab, erbrachte der Vortest bei seinem 37-jährigen Begleiter über 2,5 Promille. Beide mussten die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten und sich je eine Blutprobe entnehmen lassen. Sie gelangen nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell