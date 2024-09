Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Fahrzeug beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Fahrzeugbesitzer seinen Wagen am Samstag mit einer komplett zerkratzten linken Fahrzeugseite vorgefunden hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zuvor hatte er den Wagen zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße und zwischen 16 Uhr und 18 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Wolfgangstraße geparkt. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Unbekannter beschädigt Auto - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Sonntag einen VW Golf am Heck beschädigt, der zwischen 10 Uhr und 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Bärengasse abgestellt war. Um den mutmaßlich bei einem Parkrempler verursachten Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht. Hinweise zum flüchtigen Fahrer und dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Fuchs verursacht Unfall und flüchtet

Gegen 21 Uhr kam es am Sonntag auf der Landstraße zwischen Oberuhldingen und Unteruhldingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die L 201 in Fahrtrichtung Unteruhldingen, als ihren Angaben zufolge ein Fuchs auf die Fahrbahn sprang. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich die 58-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Während der Vierbeiner offenbar unbeschadet das Weite suchte, entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Salem

Reh von zwei Autos erfasst

Zwei beschädigte Autos und ein verendetes Reh waren die Folge eines Wildunfalls am Sonntag gegen 20 Uhr auf der L 204. Ein Kia-Fahrer war auf der Landstraße in Richtung Altenbeuren unterwegs, als das Wildtier auf die Fahrbahn trat und von der linken Fahrzeugfront erfasst wurde. Nach der Kollision sprang das Reh auf die Gegenfahrspur, wo es mit einem dort fahrenden VW kollidierte. Insgesamt wird der Sachschaden an den Autos auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Reh überlebte den zweifachen Zusammenstoß nicht.

Deggenhausertal

Aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten

Am Sonntag kam es gegen 14.45 Uhr auf der L 207 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstand. Ein 33-jähriger Renault-Fahrer war zwischen Obersiggingen und Rickenreute unterwegs, kam offenbar aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit dem Skoda eines entgegenkommenden 75-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand

Deggenhausertal

Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Montag gegen 9.30 Uhr hat sich auf der L 204 zwischen Mennwangen und Untersiggingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin war gemeinsam mit einem Kleinkind in Richtung Untersiggingen unterwegs und setzte zum Überholen eines Traktor-Gespanns an. Während des Manövers kam ihr eine 68-jährige Opel-Fahrerin entgegen. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß und der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen das landwirtschaftliche Gespann abgewiesen. Die Unfallverursacherin erlitt den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge schwere Verletzungen, zum Gesundheitszustand des mutmaßlich ebenfalls verletzten Kindes gibt es aktuell noch keine näheren Informationen. Die 68-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Freiwilligen Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Alle Beteiligten wurden nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Kliniken gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Die Landesstraße war bis 13 Uhr voll gesperrt, die Straßenmeisterei kümmerte sich um eine entsprechende Umleitung des Verkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell