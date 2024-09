PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) - Baienfurt Garage brennt aus Am Samstagabend gegen 21:37 Uhr entstand durch den Brand einer Garage in der Kickacherstraße ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen geriet auf Grund eines technischen Defekts ein Ölradiator in Brand. Das Feuer griff rasch auf die Garage über, so dass beim Eintreffen der Rettungskräfte diese bereits in Vollbrand stand. Durch die Feuerwehr konnte ein ...

