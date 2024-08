Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240819-1: Tankstellenräuber festgenommen - Mitarbeiter mit Messer bedroht

Elsdorf (ots)

Ermittler prüfen Zusammenhang mit zweitem Raubdelikt

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben in der Nacht zu Sonntag (18. August) einen Jugendlichen (15) in Elsdorf vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zuvor eine Tankstelle überfallen und einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht zu haben. Der 15-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten.

Nach derzeitigem Sachstand habe der vermummte Tatverdächtige gegen 0.30 Uhr die Tankstelle an der Straße "Am Gut Neuenhof" mit einem Messer in der Hand betreten. Er sei in Richtung Kasse gegangen und habe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Daraufhin sei der Täter hinter die Kassentheke gegangen, habe den Angestellten mit dem Messer bedroht und die Kasse an sich genommen. Mit seiner Beute sei der Täter in Richtung eines angrenzenden Gewerbegebiets geflohen.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Im Rahmen der Fahndung sprachen zwei Zeugen die Beamten an und erklärten, dass sie den Tatverdächtigen im Bereich einer Spedition an der Bully-Les-Mines-Straße angetroffen hätten. Die Beamten stellten den mutmaßlichen Räuber dort und nahmen ihn vorläufig fest. Zudem fanden die Polizisten die mutmaßliche Tatwaffe im Bereich der Einmündung von Alfred-Nobel-Straße und der Straße "Am Gut Neuenhof" und stellten dieses sicher.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach der 15-Jährige auch für den Überfall auf dieselbe Tankstelle am Mittwochabend (14. August) verantwortlich sein könnte. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell