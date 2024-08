Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240816-4: Mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen

Elsdorf (ots)

Umfangreiche Menge an Grundstoffen zur Herstellung von synthetischen Drogen sichergestellt

Zivilfahnder der Autobahnpolizei Köln haben am Donnerstagnachmittag (15. August) auf der Bundesautobahn (BAB) 4 in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf einen verdächtigen Opelfahrer (32) angehalten und kontrolliert. Die Beamten fanden in dem Vivaro ein professionelles Drogenversteck. Darin befand sich eine große Menge an Grundstoffen, die nach derzeitiger Bewertung der zuständigen Ermittler zur Herstellung von synthetischen Drogen genutzt werden können. Den Opel samt Inhalt stellten die Polizisten als Beweismittel sicher und brachten das Fahrzeug zur Polizeiwache in Bergheim. Der 32-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen 14.15 Uhr waren die Zivilfahnder auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Olpe unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Merzenich und Elsdorf bemerkten sie den Vivaro, der mit relativ hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Dieser hatte keine Ausweisdokumente bei sich und wirkte auf die Zivilpolizisten übermäßig nervös. Mit geschultem Auge bemerkten die Beamten in dem Kleintransporter Hinweise auf ein Schmugglerversteck zwischen der Rücksitzbank und der Ladefläche. Ein Blick hinter den Rücksitz bestätigte den Verdacht. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten in diesem Hohlraum insgesamt 24 Kanister und 20 Dosen mit verdächtigen Stoffen, deren Analyse noch andauert. Zudem stellten sie mehr als zwei Kilogramm eines Pulvers sicher, das bei einem Drogentest positiv auf Kokain reagierte.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. (he)

